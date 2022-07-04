حفل ضخم في دبي لـ«كايروكي» و«عفروتو» في 16 يوليو الجاري

يشارك فريق كايروكي في إحياء حفل غنائي يوم 16 يوليو الجاري مع مؤدي الراب عفروتو في دبي، وتم طرح التذكرة بسعر 28 دولارا.

إعلان كايروكي عن حفلتهم في دبي

وأعلنت فرقة كايروكي عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حفلتهم قائلين:«جمهورنا في الإمارات، بمناسبة مرور 25 سنة على مهرجانات صيف دبي، كايروكي هيشاركوا في المهرجان يوم السبت الموافق 16-7 في قاعة راشد».

وأعلن مؤدي الراب عفروتو أيضا على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حفلته بجدة قائلا:«أراك هناك».

فرقة كايروكي تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات

وفي سياق آخر تستعد فرقة كايروكي خلال الأيام القليلة الماضية، لإحياء مجموعة من الحفلات، حيث أعلنوا مؤخرا عن حفلتهم بالقاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلين: «جمهورنا في القاهرة، تذاكر حفلة كايرو فيستيڤال سيتي مول متاحة دلوقتي من خلال اللينك نشوفكم يوم 29 يوليو»

شروط حفلة كايروكي بالقاهرة

وجاءت شروط حفلة كايروكي بالقاهرة كالتالي: «ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات، ممنوع اصطحاب الكاميرات بجميع أنواعها، ممنوع اصطحاب المواد المشتعلة من الألعاب النارية والشماريخ والولاعات والعطور والأعلام، يحق للمنظمين طرد أو منع دخول أي شخص يحمل أي ممنوعات أو يقوم بأي تصرفات أو سلوكيات غير مقبولة».

أسعار حفلة كايروكي بالقاهرة

وأسعار تذاكر حفلة كايروكي بالقاهرة 350 جنية الفئة الثالثة، و550 الفئة الثانية، و750 الفئة الثالثة وهي الفئة الأعلي بالحفلة.