بعد إعلان كايروكي عن حفلتهم يوم 29 يوليو.. «الوطن» تنشر شروط الحضور

أعلنت فرقة كايروكي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، موعد حفلتها المقبلة يوم 29 يوليو بكايرو فيستيفال.

كايروكي تعلن عن حفلتها المقبلة

ونشرت فرقة كايروكي صورة لبوستر الحفلة، معلقين عليها: «جمهورنا في القاهرة، حفلتنا في كايرو فيستيڤال سيتي مول يوم 29 يوليو، التذاكر هتكون متاحة قريبًا».

«الوطن» تنشر شروط حضور الحفلة

وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة شروط حفلة كايروكي المقبلة، والتي جاءت كالتالي «ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات، ممنوع اصطحاب الكاميرات بجميع أنواعها، ممنوع اصطحاب المواد المشتعلة الألعاب النارية والشماريخ والولاعات والعطور والإعلام، يحق للمنظمين طرد أو منع دخول أي شخص يحمل أي ممنوعات أو يقوم بأي تصرفات أو سلوكيات غير مقبولة.

تقديم كايروكي باقة من أغانيهم المتميزة

ومن المقرر أن يقدم كايروكي أغاني جديدة من مسلسل «ريفو»، وذلك بعد نجاحهم، وعددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة ومنها: «كنت فاكر»، «ليلى»، «نعدي الشارع سوا»، «ساموراي»، «كل حاجة بتعدي»، «كان لك معايا»، «ناس وناس»، «أنا الصوت»، «مربوط بأستك».

نجاح أعضاء فرقة كايروكي في مسلسل «ريفو»

الجدير بالذكر أن أمير عيد وتامر هاشم أعضاء فرقة كايروكي، حققا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتهم في مسلسل «ريفو»، الذي يعرض حاليا على منصة «watch it»، وتدور أحداث المسلسل حول في التسعينيات من ملابس الشخصيات، وديكورات، وبعض الأجهزة، التي كان يتم استخدمها في هذا الوقت ولم تعد موجودة مثل الكاسيت والشرائط، حتى أن الفنان حسام حسني نجم فترة التسعينيات يظهر في المسلسل ضيف شرف.