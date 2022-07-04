التنمية المحلية: «أيادي مصر» تضاهي المنصات العالمية في تدريب المنتجين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن منصة «أيادي مصر» تضاهي المنصات العالمية وتخاطب الداخل والخارج، لافتًا إلى أنه جرى تدريب المنتجين وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، إضافة إلى كل التكتلات الموجودة في كل ربوع مصر على التعبئة الجيدة والتغليف الجيد.

خطوات انضمام أصحاب الحرف اليدوية لمنصة «أيادي مصر»

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن منصة «أيادي مصر» تشارك في العديد من المعارض الدولية مثل بولندا وكينيا، لافتًا إلى أنه على الراغبين في الإنضمام للمنصة من أصحاب الحرف اليدوية، التوجه إلى الوحدة المخصصة بديوان عام المحافظة، أو التواصل عن طريق الموقع الإليكتروني الخاص بالمنصة، حيث يقوم المنتج بتسجيل البيانات، وسيتم بعدها التواصل مع المنتجين من خلال أعضاء المنصة لإستكمال عملية التسجيل.

دعم منصة «أيادي مصر» للمنتجين

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن منصة «أيادي مصر» تساعد المنتجين في فتح حساب بنكي خاص بهم، كما تدرب المنتجين على كيفية تصوير منتجاتهم، لافتًا إلى دورها في إدراج كل ما هو غير رسمي داخل منظومة رسمية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالعديد من البرامج لدمج المشروعات متناهية الصغر داخل المنظومة الرسمية.