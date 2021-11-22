موعد وطريقة التقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية: 59 وظيفة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها لشغل نحو 59 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2021 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية، إذ ازدادت عمليات البحث من قِبل الراغبين حول وظائف وزارة التنمية المحلية وشروط وخطوات التقديم.

وظائف وزارة التنمية المحلية

أشارت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إلى أنّ تقييم المتقدمين في وظائف وزارة التنمية المحلية يتم بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

وتخضع أيضًا عملية اختيار القيادات لضوابط رئيسية متعددة منها الآتي:

- الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية.

- اختبارات السمات الشخصية.

- كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

التقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية

يكون التقديم في الوظائف خلال الفترة من 21 نوفمبر 2021، ولمدة شهر، وعلى الراغبين فى التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية.

جدير بالذكر أنّ وزارة التنمية المحلية تعكف حاليًا على الانتهاء من مراجعة أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم في المسابقة السابقة للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي جرى الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لها من جانب أعضاء اللجنة العليا للقيادات، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية للاستقرار على الأسماء النهائية، والتي من المتوقع أن يعلن عنها مطلع العام الجديد، كما تعكف الوزارة حاليًا لتقييم جميع القيادات المحلية استعدادًا للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية.