كيفية التقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن حاجة الوزارة لشغل 59 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2021 وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل وظائف التنمية المحلية وفق ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل وظائف بوزارة التنمية المحلية

يجرى تقييم المتقدمين لوظائف التنمية المحلية، بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية ومهارات القيادة والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية واتخاذ القرار.

تخضع عملية اختيار القيادات لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية.

كيفية التقديم لوظائف وزارة التنمية المحلية

التقديم خلال الفترة من 21 نوفمبر 2021 ويستمر لمدة شهر.

وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي، ويجب إرفاق المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة من خلال موقع وزارة التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، قال محمد شعراوي، إن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من مراجعة أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم في المسابقة السابقة للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لها، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية للاستقرار على الأسماء النهائية والتي من المتوقع أن يعلن عنها بداية العام الجديد 2022.