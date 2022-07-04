«الداخلية» تفتتح مراكز نموذجية في 7 محافظات احتفالا بذكرى 30 يونيو

افتتح قطاع الأحوال المدنية، عدد من المراكز والمقرات النموذجية بأماكن التسوق التجارية «المولات» وفي المدن الجديدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

مراكز الخدمات في القاهرة

وأوضحت وزارة الداخلية، المراكز التي افتتحتها في محافظة القاهرة، وهي: المركز النموذجي للقيد العائلي الفوري لتقديم خدمات القيد العائلي بصورة متكاملة بمقر ديوان القطاع بالعباسية، المركز النموذجي لمواليد الخارج بأبراج منطقة العباسية، المركز النموذجي بمحطة مصر بمنطقة رمسيس، المركز النموذجي بمجمع مدينتى السكنى بمنطقة الكرفت زون التجارية، والمركز النموذجي بكمبوند بروج السكنى بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

مراكز الخدمات في الجيزة

وتابعت الوزارة في بيانها، أنّ المراكز الموجودة في محافظة الجيزة، هي: المركز النموذجي بمجمع سوديك بمنطقة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد، المركز النموذجي بمول أكتوبر فيستيفال بمدينة 6 أكتوبر، والمركز النموذجي بمول هابي دولفين بمدينة 6 أكتوبر.

مراكز الخدمات في القليوبية

وبيّنت الوزارة المراكز الموجودة في محافظة القليوبية، وهي: المركز النموذجي بمول العبور التجاري بمدينة العبور، والمركز النموذجي بمول العابد بطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

مراكز الخدمات في المنوفية

المركز النموذجي بمول سفن ستارز التجاري بمدينة السادات.

مراكز الخدمات في الإسكندرية

المركز النموذجي بمول جرين بلازا بمنطقة سموحة.

مراكز الخدمات في البحر الأحمر

المركز النموذجي بمول سينزو التجاري بمدينة الغردقة.

مراكز الخدمات في المنيا

المركز النموذجي بمول الندى التجاري بمدينة المنيا الجديدة.

وأضاف القطاع 4 لغات أجنبية إضافية بمراكز القطاع للترجمة الفورية لتصل إلى 21 لغة أجنبية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.