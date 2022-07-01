وزارة الداخلية تنظم ورشة العمل العشرين للكوادر الإدارية من العاملين المدنيين بها

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية العشرين للكوادر الإدارية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة» بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين على مدار أربعة أيام.

وجاءت تلك الورشة إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري لدى مختلف الكوادر البشرية بها لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها الأمن القومي.

موضوعات الورشة

وناقشت الورشة التدريبية عددا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي المصري، وجهود الدولة المصرية في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة.

واختتمت فعاليات الورشة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين بها لكيانات الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.