ضبط 1524 قضية تموينية وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي متنوع في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1524 قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 8,350 طن «أرز أبيض – مكرونة - دقيق»، 407 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 24,770 طن «دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – مربى» و382 عبوة سجائر و61 إسطوانة بوتاجاز.

وأسفرت الحملات أيضا عن 607 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن «21 قضية دقيق مدعم و80 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و80 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 33 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق و38 قضية توقف عن الإنتاج و355 قضية متنوعة أخرى.

وبلغت المضبوطات 4,250 طن دقيق بلدى مدعم و100 رغيف خبز، وكذا 32 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 4,200 كيلو جرام سكر وأسمدة مدعمة، و180 اسطوانة و24620 لتر مواد بترولية.

وبلغ إجمالى المضبوطات 41,320 طن و241 إسطوانة و24620 لتر مواد بترولية و382 عبوة سجائر

التلاعب في منظومة القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 14,865 طن أقماح محلية

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 368 قطعة «50 قطعة صوتية – 79 قطعة ضوئية – 239ملصق».

مكافحة جرائم الغش وتداول السلع مجهولة المصدر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «صاحب محل لبيع السجائر بالمرج» وبحوزته 1040 علبة سجائر مختلفة الماركات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مواجهة الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 2879 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4173 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

قضايا السلاح والمخدرات

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34 قطعة سلاح نارى بحوزة 29 متهماو فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (96) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (70,135 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,045 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,534 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (330 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (230 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (228 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (17 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5 جرام).

عدد (1178) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (184) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24585) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (38) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

طرح سلع غذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة

وطرحت وزارة الداخلية بطرح عبوات غذائية بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بأسعار مُخفضة تصل إلى 50 % عن مثيلاتها بالأسواق عبر منافذ منظومة "أمان" التابعة للوزارة وذلك إعتباراً اليوم الإثنين، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.