مصر تدرس «مقايضة مؤقتة» للسلع مع روسيا.. الزيوت مقابل حاصلات زراعية

تدرس مصر العمل بنظام مقايضة السلع مع روسيا بشكل مؤقت، بحيث يتم إتاحة عدد من السلع الرئيسية الروسية لمصر، مقابل تصدير منتجات مقابلة، للتغلب على المعوقات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والابتعاد عن المقترح الخاص بسداد قيمة السلع المصرية المُصدرة إلى موسكو بالروبل.

وكشفت مذكرة رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، موجّهة إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتاريخ 26 يونيو الماضي، عن أنّ مجلس الوزراء وجّه الجهات المعنية ومنها وزارة التجارة والصناعة، بدراسة مقترح تطبيق نظام المقايضة.

وأظهرت المذكرة، أنّ مجلس الوزراء طالب الوزيرة، بدراسة العمل بشكل مؤقت بنظام المقايضة مع روسيا، من خلال استيراد الحبوب، والأخشاب، والحديد، والزيت من روسيا، مقابل تصدير حاصلات زراعية ومنتجات غذائية من مصر.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 4.7 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة، مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020، وتدور قيمة الصادرات المصرية حول 500 مليون دولار.

وتستحوذ الحاصلات الزراعية المصرية على النصيب الأكبر للصادرات، وبحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإنّ صادرات مصر لموسكو تتركز في البرتقال والعنب الطازج والفراولة والمانجو.

وتظهر بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنّ مصر صدّرت بنحو 309 ملايين دولار من المنتجات الزراعية إلى روسيا قبل نشوب الحرب الأوكرانية، كما أنّ روسيا احتلت المركز الأول ضمن الدول المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بكمية تصل إلى 660 ألف طن، وفقًا لبيانات الموسم التصديري المنتهي في 2020 -2021.

وبحسب المذكرة الرسمية، عُرض المقترح على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بناء على خطاب من إحدى الجهات الرقابية، حيث وجّه مدبولي، بتعميم المقترح على الوزارات والجهات المعنية لدراسة المقترح، على أن يتم عقد اجتماع برئاسته للبحث في الأمر.

الحرب الروسية الأوكرانية

وشهدت الفترة التي تلت نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، مقترحا من الجانب الروسي لتسوية قيمة المعاملات التجارية بالروبل، لكنّ عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أكد في تصريحات سابقة أنّ مصر اتفقت مع روسيا على سداد قيمة الصادرات بالدولار الأمريكي وليس الروبل.