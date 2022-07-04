التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بين طرفين بقليوب

صرحت أجهزة التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بقرية «حلابة» بمركز قليوب، وطلبت الأجهزة المعنية تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط طرفي المشاجرة، وسؤال الأهالي وشهود العيان، والاستعلام عن حالة مصاب في المشاجرة وسؤاله.

السيطرة على المشاجرة

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على طرفي مشاجرة اُستخدمت فيها أسلحة نارية بمنطقة «حلابة» في مركز قليوب، والتي أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنها بسبب خلافات الجيرة، وجرى التحفظ على جثة المجني عليه، ونقل المصاب للمستشفى، فيما تبادل الطرفان الاتهامات.

تفاصيل مشاجرة قليوب

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب آخر بأعيرة نارية في مشاجرة بين طرفين بقرية «حلابة»، ونُقلت الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بدفنها، واستعجال طلب تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان والاستعلام عن حالة المصاب.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا، من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب، بقرية حلابة وتم السيطرة على الموقف.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتمت السيطرة على المشاجرة، وجرى ضبط طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.