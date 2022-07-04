البترول: توقيع 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات عالمية لتطوير الكوادر البشرية

استمرارا لأعمال تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري لزيادة جذب الاستثمارات، شهدت فعاليات «منتدى مصر للتعدين»، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع مؤسسات وشركات عالمية للمساهمة في تطوير الكوادر البشرية ودعم البنية الأساسية لمواقع التعدين والتعاون المتبادل مع كبريات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز للوقوف على فرص استكشاف المعادن المهمة لتلبية الطلب على تنفيذ مشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.

مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية

حضر التوقيع، المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، وتضمنت الفعالية، مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية للتعاون في مجال تدريب وبناء قدرات العنصر البشري بمجال التعدين، وبمقتضى المذكرة التي وقعها الجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس الهيئة مع الدكتور محمد زاهر ممثلاً غرفة التجارة الأمريكية تقوم الغرفة بدعم تنفيذ رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين من خلال تقديم برنامج تدريبي من مركز التدريب والتطوير التابع للغرفة لكوادر هيئة الثروة المعدنية.

ويستهدف البرنامج تنمية الخبرات بشأن الرؤي واستراتيجيات العمل والنواحي الاقتصادية الخاصة بالاستثمارات والشركات والمؤسسات العالمية في مجال التعدين بحيث يستنتج المشاركون أفضل طرق توسيع الشراكة مع مثل هذه المؤسسات، ويضم البرنامج جانبًا فنيًا عن طريق تقديم 9 محاضرات فنية مبنية على محاضرات من مؤسسة المعهد الكندي للتعدين CIM المشهود لها بالريادة في عالم التعدين.

تعاون مع إيني الإيطالية في مجال المعادن

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة «أيوك برودكشن»، التابعة لشركة إينى الإيطالية للتعاون بين الطرفين في تحديد واكتشاف الفرص المحتملة للمعادن المستخدمة في عملية الانتقال الطاقي ومشروعات الطاقة النظيفة بمناطق التعاون مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت، وقام بالتوقيع الجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية و«باولو بيني»، مدير عام الاستكشاف بشركة «أيوك»، بحضور «ماتيا كامبنياتي»، رئيس الشركة الجديد بمصر.

وبموجب المذكرة سيتم تبادل المعلومات والبيانات الجيولوجية ودراسة وتقييم التنفيذ بمناطق التعدين، وتقديم البيانات والخدمات الفنية.

تطوير قدرات العاملين في مجال المختبرات التعدينية

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة MSALAB وذلك لتطوير قدرات العاملين بالهيئة على أعمال الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم، وقع المذكرة رئيس هيئة الثروة المعدنية مع ستيوارت تومسون الرئيس التنفيذي للشركة.

وتعد شركة MSALAB شركة متخصصة لأعمال المختبرات الجيوكيميائية والتي تدير شبكة من المعامل التجارية ومختبرات مواقع المناجم على مستوى العالم، وتقدم خدماتها لصناعة التعدين مع اعتماد تقنيات متطورة لتحليل الذهب والمعادن الأساسية وأنظمة إدارة المختبرات.