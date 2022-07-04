نائب «تومياد»: 1.4 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا في 3 أشهر

كشف المهندس متى بشاي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، أن الصادرات المصرية لتركيا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعًا أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

الصادرات المصرية إلى السوق التركية

وأوضح «بشاي»، على هامش استقبال القائم بأعمال السفارة التركية الجديد «صالح موتلو شين»، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، أنّ أهم الصادرات المصرية تتمثل في «زيوت خفيفة من بترول وبيتومين وأفلام وصفائح وشرائط من البولي إيثيلين ومنتجات الحديد وخلائط حديدية وسيطة ومواسير من صلب وحديد مولاس وأواني معدنية من ألومنيوم والبولي بروبلين في صورة أولية وأمونيا لا مائية وأسود الكربون والكحول ميثايل وصادرات زراعية وزراعية مصنعة».

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إنّ هناك فرصًا تصديرية كبيرة للصناعات المصرية للسوق التركية، كاشفًا أن الجمعية بصدد إعداد وتوفير هذه الفرص التصديرية، وبالرغم من أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يميل لصالح تركيا إلا أن الصادرات المصرية شهدت تحسناً كبيرًا خلال السنوات الماضية، ومتوقع أن تواصل ارتفاعها مستقبلا.

نمو الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 178.9%

ووفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمت الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 178.9%، لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقابل 537.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 960.6 مليون دولار.

وجاءت صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير في المرتبة الأولى بين صادرات مصر لتركيا والتي ارتفعت قيمتها إلى حدود 927.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 8.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 918.8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 11095.9%، تليها صادرات لدائن ومصنعاتها بقيمة 124.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 140.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وفي السياق، قال شريف البربري عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين، إنّ جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين تأسست عام 2003 بعضوية 22 رجل أعمال، وحاليا تخطت 800 عضو، يديرون شركات يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.

وأضاف «البربري»، إنه يجري الآن الإعداد لوفود اقتصادية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن السوق التركية تحتاج للصادرات المصرية، كما أن تركيا تتميز في صناعات المعدات بشكل جيد ويمكن للمصانع المصرية الاستفادة من هذه الميزة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاستيراد من تركيا خاصة في قطاع المعدات الخاصة بالمصانع أقل تكلفة نظرا لقرب المسافة بين البلدين، فضلًا عن أن تركيا تتميز في هذه الصناعة بجودة عالية لا تقل عن الدول الأوروبية.