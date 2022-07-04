«التضامن» تطلق مبادرة لتوعية الصيادين في حيرة البرلس بأضرار المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة لتوعية الصيادين ببحيرة البرلس في محافظة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان، وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وأيضًا التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023».

وأشار بيان صادر عن الصندوق، إلى حرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التواجد مع الصيادين وسط النيل ببحيرة البرلس؛ للتوعية بأضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.

استمرار تكثيف البرامج التوعوية لحماية الفئات المختلفة

ووجهت وزارة التضامن، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تكثيف البرامج التوعوية لحماية الفئات المختلفة من الوقوع في براثن الإدمان، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للتعاطي مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل الصيادين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطي قوة تحمل في العمل وأنها تزيدهم، أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ‪.‬ ‬

توزيع لافتات تحمل صورة «محمد صلاح»

فيما لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الصيادين، وقام المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الصيادين ولافتات تحمل صورة «محمد صلاح»، ورقم الخط الساخن «16023» ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات».