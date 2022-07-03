ضبط كيلو هيروين بحوزة «زيكا» أحد أكبر تجار المخدرات بالغردقة

تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة البحر الأحمر، من إلقاء القبض على واحد من أكبر تجار الهيروين بالغردقة وبحوزته كيلوجرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

ووردت معلومات أمام العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة البحر الأحمر، بقيام أحد أكبر تجار الهيروين بالبحرالأحمر، بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها في مدينة الغردقة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ضبط المتهم وبحوزتة كيلو هيروين

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط المتحرى عنه، بحوزته كيلو هيروين أثناء ترويجها بشارع الكهف بالغردقة، كما عثر بحوزة المتهم على مبالغ مالية وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ميناء البحر الأحمر يستقبل 3835 طن بضائع

وفى إطار آخر استقبل ميناء البحر الأحمر 3835 طن بضائع ومتنوعة، وكذلك 156 شاحنة، و11 سيارة، كما بلغت حركة الواردات بميناء البحر الأحمر البحرى

4195 طن بضائع متنوعة، و221 شاحنة، و27 سيارة.

كما إستقبل ميناء سفاجا سفينة الحرية بإجمالي حمولة 72 شاحنة تحمل 2052 طن بضائع عامة وقد تم مغادرة سفينة الحرية وعلى متنها 89 شاحنة بحمولة 2391تصل إلى طن بضائع عامة وكذلك السفينة عمان بإجمالي 41 شاحنة تصل حمولتها 852 طن بضائع عامة.