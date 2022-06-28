ما أسباب تأجيل مدمن المخدرات للعلاج؟.. «مكافحة الإدمان» يجيب

أسباب كثيرة تدفع الشخص المدمن لتأجيل قرار العلاج من إدمان المخدرات، وهو ما أكده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أن مريض الإدمان دائما ما ينكر مرضه، لافتا إلى أن الإنكار تمثل حيلة دفاعية الهدف منها الاستمرار في الإدمان، وعدم قدرته على مواجهة المشكلة الأساسية.

أشكال إنكار مرض الإدمان

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إنكار مرض إدمان المخدرات له الكثير من الأشكال مثل «أنا مش مدمن، أنا مش مريض، أنا أقدر أبطل في أي وقت، أنا عارف مشكلتي وأقدر أحلها، أنا عندي عزيمة وإرادة إني أبطل بس أعدي أعراض الانسحاب، أنا بقيت بكره المخدرات».

ولفت صندوق مكافحة الإدمان، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن حل مشكلة الإنكار تتمثل في المواجهة من قبل الأهل والفريق العلاجي.

مؤشرات تعاطي المخدرات

وأوضح الصندوق أن هناك كثير من الأهالي لديهم ثقافة إنكار تعاطي أبنائهم للمخدرات، رغم ملاحظتهم بعض التغيرات على أبنائهم، والتي تعتبر مؤشرا لتعاطي المخدرات، مثل «النوم طول النهار والصحيان طول الليل، وعدم الاهتمام بشكله ولا نومه ولا مظهره ولا أكله، ودائم الجلوس لوحده»، مناشدا الأهالي بالتركيز مع الأبناء لحمايتهم مبكرا قبل الاستمرار في طريق إدمان المخدرات الصعب.

متعاطي المواد المخدرة يشعر بالإحباط والقلق

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان، أن متعاطي المواد المخدرة يشعر بالإحباط والقلق، كما يشعر بالملل والاكتئاب وإمكانية خسارة العائلة، إلى جانب تدهور حالته الصحية والتعرض للموت المبكر.

كما أكد «مكافحة الإدمان» أن التعافي من الإدمان يزيد من شعور الشخص بالتحسن الإيجابي في فاعلية الذات، والتحسن في الصحة على نحو أفضل واكتساب مزيد من الثقة والاحترام، ويتم تقديم الخدمات مجانا وفي سرية تامة.