البنك الدولي: 10 مليارات نسمة عدد سكان العالم بحلول عام 2050

توقع البنك الدولي وصول عدد سكان العالم لنحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، مطالبًا بضرورة أن تصبح الأنظمة الغذائية في العالم أكثر إنتاجية لتوفير الغذاء لسكان العالم.

وقال البنك في تقريره إن حجم التحدي في توفير الغذاء سيكون كبيرًا للغاية، ومن الضروري أن تصبح الأنظمة الغذائية في العالم أكثر إنتاجية لتوفير الغذاء للسكان، بالتوازي مع خفض الانبعاثات وحماية البيئة أيضًا، حيث قدرت الدراسات أن تكلفة تحويل الأنظمة الغذائية ستتراوح بين 300 و350 مليار دولار سنويًا، على مدى السنوات العشر المقبلة.

حجم التحدي يتجاوز قدرة أي مؤسسة بمفردها

وقال مارتين فان نيوكوب، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للزراعة والغذاء بالبنك الدولي، إنّ حجم هذا التحدي يتجاوز قدرة أي مؤسسة بمفردها، ولهذا السبب ثمة حاجة إلى التعاون للتأكد من وجود الحوافز المناسبة وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق ذلك.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة البنك الدولي «2021-2025» تزيد من دعم السياسات والابتكارات التكنولوجية التي من شأنها أن تعزز الزراعة التي تتكيف مع الظروف المناخية، وهو نهج لإدارة الأراضي يعمل على زيادة الإنتاجية، ويساعد في بناء القدرة على الصمود، ويساهم في الحد من الانبعاثات عن طريق تجنب إزالة الغابات وإيجاد طرق لامتصاص الكربون من الغلاف الجوي.

أساليب تنويع المحاصيل

وتابع التقرير أن البنك يعمل مع الحكومات للمساعدة في التحول إلى نظام زراعي أكثر تنوعاً وقدرة على مقاومة الصدمات المناخية، بعيدًا عن زراعة القطن والقمح، فالقطن والقمح يستهلكان 72% من الأراضي الصالحة للزراعة و90% من مياه الري والنفقات العامة الزراعية، في حين أنهما لا يحققان سوى 23% فقط من إجمالي الإنتاج الزراعي، ومن ثم تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة كفاءة استخدام الأراضي والمياه وتوفير فرص عمل، من خلال تطوير قطاع زراعة البساتين مع الحد من مشاركة الدولة في دعم القمح والقطن.