البنك الدولي: النفايات البلاستيكية تستغرق مئات الآلاف من السنين حتى تتحلل

كشف البنك الدولي، في تقريره عن مخاطر المواد البلاستيكية، على البيئة وصحة الإنسان، إنَّ المواد البلاستيكية وُجدت لكي تبقى؛ فهي سهلة رخيصة في صنعها ولطالما كانت محركاً مهما من محركات التنمية.

مخاطر النفايات البلاستيكية

وتابع التقرير أنَّ النفايات البلاستيكية صارت تهديداً في كل مكان، مع معاناة الصحة العامة وموارد الرزق والبيئة من جرّاء ذلك، مشيرا الى أن المواد البلاستيكية يمكن أن تستغرق مئات الآلاف من السنين إلى أن تتحلل، وبدأت تصبح بالفعل جزءاً من سجلنا الأحفوري.

واشار البنك الدول أن صيادو الأسماك فى الدول الأفريقية، يدركون مخاطر النفايات البلاستيكية، إذ أكّد عدد من صائدي الأسماك، أن ما هو أكثر ما نراه في البحر المواد البلاستيكية في كل مكان.

الأضرار تلحق بالنظام البيئي

ووفق التقرير، أشار الصياديون إلى أنَّ المناطق التي يصطادون فيها صارت الآن تفيض بالنفايات البلاستيكية مما يقلص من كمية الأسماك التي يصطادونها، ومواقع تكاثر السلاحف على الشاطئ تعج بالقمامة لدرجة تموت معها صغار السلاحف لعجزها عن الوصول إلى المياه، إذ أن هناك أضرار التي لحقت بالنظام البيئي والتنوع البيولوجي، الأمر الذي يؤثر سلباً على حياة السكان هنا وموارد رزقهم، وأحياناً تتجمّع المواد البلاستيكية في تراكمات تُتلف القوارب، مما يتعذر معه العمل على الإطلاق.

وبحسب البنك الدولي، فإنّه على الرغم من هذه التحديات المستمرة، حققت السنغال أيضاً بعض النجاحات في التصدي لمشكلة النفايات البلاستيكية المتفاقمة، وافتتحت المكبّ الرئيسي لمنطقة العاصمة داكار 1968، وهو الآن من أكبر مكبات النفايات في غرب أفريقيا، إذ يخدم 4 ملايين نسمة باستيعاب 475 ألف طن من النفايات سنويّاً.

220 مليون دولار قيمة دعم برنامج المناطق الساحلية لغرب أفريقيا

وأوضح البنك الدولي، أنَّه نظراً لموقعه القريب من مدينة رئيسية والبحر على حد سواء، صار مصدراً رئيسيّاً لتلوث الجو والبر والبحر. النفايات مشكلة خطيرة، لكنها أيضاً فرصة للمنطقة، ولهذا السبب يساند برنامج المناطق الساحلية لغرب أفريقيا الذي يتكلف 220 مليون دولار البلدان المعنية على الحد من التلوث البحري بالمواد البلاستيكية، إذ يوفر التمويل والحلول المبتكرة ويشرك المواطنين لزيادة قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود.