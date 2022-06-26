البنك الدولي: ارتفاع فقر التعليم لدى الأطفال بسبب كورونا

ازداد معدل فقر التعلم بمقدار الثلث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يعجز 70% من الأطفال في سن 10 سنوات عن فهم نص مكتوب بسيط، بحسب تقرير البنك الدولي واليونسكو واليونيسيف ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

كانت قبل كورونا 57%

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة كانت قبل كورونا 57%، لكن أزمة التعلم تفاقمت الآن، حيث تسبب إغلاق المدارس الذي طال أمده، وضعف فعالية تدابير تخفيف الآثار، والصدمات التي أصابت دخول الأسر كان لها أكبر الأثر على فقر التعلم في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

%50 قبل تفشِّي كورونا

وتشير التنبؤات إلى أن 80% من الأطفال في نهاية المرحلة الابتدائية يعجزون الآن عن فهم نص مكتوب بسيط، مقارنة بنحو 50% قبل تفشِّي كورونا، وجاء بعدها منطقة جنوب آسيا حيث تشير التنبؤات إلى أن 78% من الأطفال يفتقرون إلى الحد الأدنى من مهارات القراءة والكتابة مقارنة بنحو 60% قبل كورونا.

وتؤكِّد بيانات البنك الدولى الآخذة في الظهور والتي تقيس مستويات التعلم الفعلية للأطفال في المدارس التي أعيد فتحها في أنحاء العالم التنبؤات التي تشير إلى خسائر التعلم الكبيرة، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء كانت الزيادات في معدل فقر التعلم أقل، حيث إن إغلاقات المدارس في هذه المنطقة استمرت في العادة بضعة أشهر فقط، لكنها تبلغ الآن مستوى مرتفعا للغاية بنسبة 89%.

وفي المناطق الأخرى، تظهر نماذج المحاكاة زيادات في معدل فقر التعلم.

تكشف بيانات مُحدَّثة ومُنقَّحة أن 57% من الأطفال في سن 10 سنوات في البلدان المنخفضة والمتوسطة

وكان المتوسط العالمي لمعدل فقر التعلم قبل كورونا الذي قُدِّر من قبل بنسبة 53% في 2015 أكبر من ذلك، إذ تكشف بيانات مُحدَّثة ومُنقَّحة أن 57% من الأطفال في سن 10 سنوات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كانوا يعجزون عن قراءة نص بسيط وفهمه، وهو مقياس فقر التعلم، وفي مناطق مثل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء أُتيح فيها الحصول على بيانات قابلة للمقارنة بشكل مؤقت أشار التقرير إلى أن فقر التعلم ظل ثابتا في هذه الفترة.