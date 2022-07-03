فوز شركتين بمسابقة «الخوذة الذهبية» الممولة من البنك الدولي بالدقهلية

كرّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الشركات الفائزة بجائزة «الخوذة الذهبية»، والمنفذة لمشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي، والتي يتم تنفيذها بمختلف مراكز محافظة الدقهلية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز جميع الشركات العاملة ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة الممول من البنك الدولي والبنك الأسيوي، لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر ومسببات الأمراض.

توفير خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة

وأكد المهندس خالد نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفى، أن الشركة تسعي جاهدة في توفير خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، مع الالتزام بتطبيق المعايير والأسس المتبعة في تنفيذ المشروع، سواء كانت فنية أو بيئية أو مجتمعية، مع التشديد على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقاً لبنود التعاقد والتي تراعي فيها كل من العاملين والمواطنين من حقوق وواجبات.

تطبيق اشتراطات السلامة المهنية

وجرى تكريم الشركات والأفراد المتميزين والأكثر فاعلية فى تطبيق اشتراطات السلامة المهنية، والانصياع للمتطلبات القانونية الدولية والمحلية والتي تضمن تحقيق الهدف الأسمى للبرنامج ( صفر حوادث/ اصابات)، وفاز بجائزة «الخوذة الذهبية» شركتا «اتش إيه للإنشاءات» والجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط.

وحضر الاحتفالية إدارة التعاون الدولي بالشركة، ووحدة إدارة البرنامج «PMU» بوزارة الإسكان والاستشاري الدولي «PMCF»، واستشارو دعم التنفيذ مكتبي محرم وباخوم وفيوتشر كونسلت، ومديرو ومهندسي السلامة والصحة المهنية ومديري المشروعات لجميع الشركات المنفذة بالمراكز المختلفة.