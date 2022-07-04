مصرع سيدة واصابة شاب في تصادم على طريق «المعاهدة» ببورسعيد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شاب في تصادم سيارتين على طريق «بورسعيد - الإسماعيلية»، المعروف باسم طريق «المعاهدة»، جنوب بورسعيد، اليوم الاثنين، تم نقل جثة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، والمصاب إلى المستشفى، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بحادث التصادم

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الزهور، التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، شابًا يُدعى «محمد أشرف سعيد»، 32 سنة، مقيم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم

كما استقبل المستشفى سيدة تُدعى «نادية عبدالعزيز أحمد شحاتة»، 53 سنة، جثة هامدة، تم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

التحريات: السرعة الزائدة سبب التصادم

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن السيارتين اصطدمتا بسبب السرعة الزائدة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، كما قامت إدارة مرور بورسعيد، بإشراف اللواء محمد المصري، بإزالة حطام السيارتين وآثار الحادث من حرم الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بعد توقفها جزئيًا نتيجة الحادث.