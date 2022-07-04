تشييع جثمان المذيعة شيماء جمال لمثواها الأخير.. انهيار أسرتها بالمقابر

لحظات مأساوية على مقابر السيدة نفيسة لحظة تشييع جثمان المذيعة شيماء جمال، وسط صراخ وعويل الأهالي، والأسرة كانت في انهيار تام، وسط مطالبات الجميع بالقصاص العاجل من المتهم الذي استدرج الضحية إلى مزرعته ليرتكب جريمته.

قرار النيابة

ويذكر أن أسرة المذيعة شيماء جمال قد استلمت بالأمس قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن بعد ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية والتأكد بأن الجثمان الذي عثر عليه مدفونا في مزرعة بمنطقة البدرشين خاص بها.

مشرحة زينهم

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم توجهت أسرة المذيعة شيماء جمال إلى مشرحة زينهم لإنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه، وتوجه والدها إلى مكتب صحة السيدة زينب وحصل على تصريح بالدفن، وبتسليمه إلى مشرحة زينهم تم تغسيل وتكفين جثمان ابنته، ثم اتجهت الأسرة بالجثمان إلى مسجد السيدة نفسية وتمت صلاة الجنازة على الجثمان، ثم تم دفنها في مقابر العائلة بالسيدة عائشة.

استخراج جثة المذيعة شيماء جمال

يذكر أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا بمقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وصديقه، ودفن جثتها في مزرعة بمنطقة البدرشين، وعلى الفور قررت النيابة باستخراج الجثة، وانتقلت مأمورية من الطب الشرعي والمباحث وتم استخراج الجثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكذلك أخذ عينات من جثمان المتوفية لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من كون الجثة خاصة بالمذيعة شيماء جمال أم لسيدة أخرى، وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار الزوج وصديقه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.