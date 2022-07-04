بطلات مصر في الجمباز الإيقاعي: بذلنا أقصى جهدنا للحصول على الذهب

قالت عاليا أسامة الحاصلة على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي للناشئين، إنه على الرغم من دخولها العديد من البطولات الدولية، إلا أنها تعتبر بطولة أفريقيا هي الأهم في حياتها.

البطلة عاليا أسامة

وأضافت «عاليا» في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنها قامت بالاستعداد لبطولة أفريقيا جيدًا، من خلال التدريب المستمر، لافتة إلى محاولتها إبراز كل الجهود التي بذلتها والخبرات التي حصلت عليها خلال مشاركتها في هذه البطولة، منوهة أنها حصلت على 6 ميداليات منهم 5 ميداليات ذهبية.

البطلة فريدة عادل

وقالت فريدة عادل 16 عام، الحاصلة على المركز الثاني في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي كبار، إن المنافسة كانت صعبة جدًا، خصوصًا مع مشاركة لاعبين ذو مستوى عال جدًا مثل لاعبين جنوب أفريقيا والمغرب، لافتة إلى أنها حصلت على 5 ميداليات 3 ذهب و2 فضة، منوهة أنها قامت بالاستعداد قبل البطولة بوقت طويل، حيث تضمنت الاستعدادات التدريب المستمر.

البطلة علياء صالح

وقالت «علياء صالح» أنها شاركت في بطولة أفريقيا 3 مرات، لافتة إلى أنها حصلت في بطولة أفريقيا 2022 على 4 ميداليات ذهبية، و2 فضة، مشيرة إلى الاستعداد الذي قامت به قبل البطولة من التدريب المستمر وبذل الجهد للوصول إلى النتائج الطيبة.