نسب تنفيذ تصل لـ95%.. ماذا قدمت «حياة كريمة» في الإسكندرية؟

على قدم وساق وبمعدلات إنجاز فاقت كل التوقعات، يمضى العمل فى مختلف قرى المبادرة الرئاسية التاريخية «حياة كريمة»، مشروع الدولة العملاق لتطوير الريف المصرى، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورا فى نسب التنفيذ بجميع القرى، حيث يسابق جميع العاملين فى مواقع العمل، سواء عمال أو مهندسون أو مشرفون، الزمن لإنهاء المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمنى المحدد، بمعايير جودة عالية، وسط متابعة ميدانية مستمرة من المحافظين ومختلف المسؤولين، لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أى عقبات.

حياة كريمة في قرى الإسكندرية

تحطيم الأرقام القياسية شعار رفعته حياة كريمة، التى اعتادت على تخطى الأرقام القياسية، إذ تعد المبادرة أهم مشروعات القرن الحادى والعشرين، فهى مشروع الدولة العملاق، الذى جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصرى، وتحقيق الأهداف التنموية.

نسب إنجازات حياة كريمة

أشارت مؤسسة حياة كريمة، إلى إنجاز عدد كبير من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، فى جميع القطاعات، منها: محطات رفع مياه، ومجمعات خدمات ومراكز شباب، بجانب الوحدات الصحية والإسعاف، موضحة نسب إنجاز أعمال المشروعات فى قرى: الغربانيات، برج العرب القديم، أبو صير، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، والتى يتم إنجازها لتحسين المعيشة بالمحافظة.

إنجازات المبادرة في أبو صير

ـ إنهاء 95% من أعمال محطة رفع مياه الشرب، الكيلو 38.

ـ إنهاء 85% من أعمال مجمع خدمات أبو صير.

ـ إنهاء 65% من أعمال مركز شباب أبو صير.

ـ إنهاء 65% من أعمال مبنى التضامن الاجتماعى.

مشروعات برج العرب القديم

ـ إنهاء 95% من أعمال مبنى خدمات برج العرب.

ـ إنهاء 72% من أعمال وحدة صحة برج العرب.

ـ إنهاء 60% من أعمال محطة رفع 2 صرف صحى.

ـ إنهاء 52% من أعمال محطة رافع مياه الشرب.

ـ إنهاء 45% من مبنى التضامن الاجتماعى.

نسب الإنجاز في الغربانيات

ـ إنهاء 76% من أعمال مركز شباب الغربانيات.

ـ إنهاء 65% من أعمال مجمع الخدمات.

ـ إنهاء 20% من أعمال وحدة صحة الغربانيات.

مواصلة العمل في محافظات الجمهورية

أكدت مؤسسة حياة كريمة، أن العمل ما زال متواصلًا في مشروعات حياة كريمة، بمحافظات الجمهورية كافة، لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، مشيرة إلى تحقق العديد من الإنجازات فى مختلف القطاعات، فى إطار خطة العمل التى يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، من أجل تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات فى كل القطاعات.