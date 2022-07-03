محافظ أسيوط يبحث آليات توفير أراض لإقامة مشروعات «حياة كريمة» بمنفلوط

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز منفلوط حتى الآن، فضلاً عن المقترحات والمعوقات ورصد أي ملاحظات، حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة وبحث توفير أراض بقرى المركز لإقامة مزيد من المشروعات بمركز منفلوط ضمن المبادرة الرئاسية، بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأحمد شوقي مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

توفير ظروف معيشية أفضل

وأوضح محافظ أسيوط، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على توفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، والعمل على تغيير جوهري في واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل، وذلك عن طريق استخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

حياة كريمة تستهدف 7 مراكز

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية، و894 تابعا ويُجرى تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.