مؤسسة «حياة كريمة» تدخل البهجة على 200 عروسة بالغربية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع «الصافي جروب» مبادرة تأهيل وتجهيز الفتيات المُقبلات على الزواج، وذلك استكمالاً للدور المجتمعي الذي تلعبه لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بجميع قرى ومراكز الجمهورية، تحت شعار «يدوم الفرح»، إذ نظمت المؤسسة، اليوم، بالتعاون مع شركة صافي جروب حفل تجهيز 200 عروسة من الفتيات غير القادرات على تجهيز أنفسهن بمحافظة الغربية.

وقامت مؤسسة حياة كريمة وشركة صافي جروب بتوفير كل ما يلزم هذه الفتيات من أجهزة كهربائية شملت الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، شاشات التلفزيون، شنط مستلزمات العروسة.

تجهيز 200 عروسة بالغربية

وزعت الأجهزة الكهربائية على الـ200 فتاة في احتفالية كبيرة اليوم، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وممثلين عن مؤسسة حياة كريمة وشركة صافي ووزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وجامعة طنطا.

دعم مادي وتوعوي من «حياة كريمة»

ولم يقتصر دور مؤسسة حياة كريمة على الدعم المادي فقط للفتيات، بل امتد ليشمل الجانب التوعوي أيضا، فقامت بالتعاون مع شركة صافي و وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة بعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج على مدى ثلاثة أيام، بدءا من يوم الجمعة الماضية، شملت عدد من الجلسات تناولت أحكام الزواج، الكيان الأسري وأهميته المجتمعية، مهارات اكتشاف الذات، التخطيط الإنجابي، فن التعامل مع الخلافات الأسرية، مكافحة الإدمان.

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في جميع قرى ومراكز الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لمختلف الفئات الاجتماعية.