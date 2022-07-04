المشاط: تحديات كورونا والحرب الروسية تفرض على الدول العمل الجماعي

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقرير التنمية البشرية للمنطقة العربية لعام 2022، يصدر في وقت استثنائي، حيث ما زال العالم يتخذ بعض الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، فضلاً عن التوترات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما تتسبب فيه من آثار سلبية على التدفقات التجارية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانعكاس ذلك على إجراءات التشديد النقدي وتأثيره على الاستثمار وتفاقم خسائر الأسواق الناشئة.

الخطوات التي تتخذها الدول العربية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات

وتابعت المشاط فى بيان صحفي أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية في الدول العربية 2022، يتناول الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول العربية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز نمو القطاع الخاص لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية.

جائحة كورونا لها تأثير على المدى القصير حيث تعرضت البلدان لخسائر كبيرة

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن التحديات التي تفرضها الظروف العالمية الحالية تستلزم العمل بشكل جماعي وتعزيز التعاون متعد الأطراف، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتصدي للتحديات التي تعوق تحقيق التنمية، موضحة أن جائحة كورونا كان لها تأثير شديد على المدى القصير، حيث تعرضت البلدان لخسائر على مستوى الأرواح وكذلك الخسائر الاقتصادية، وعلى المدى الطويل لا بد من الالتزام بسياسات لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التعافي وتعزيز المرونة لمواجهة الصدمات المستقبلية.

المخرجات الخمس الصادرة عن التقرير بشأن التنمية البشرية في الدول العربية

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن المخرجات الخمس الصادرة عن التقرير بشأن التنمية البشرية في الدول العربية، والتي تركزت في 5 أولويات رئيسية هي «تنويع وتحويل اقتصاديات المنطقة للحد من تقلبات الاقتصاد الكلي - تعزيز النمو لخلق الوظائف اللائقة للأقل دخلاً وكذلك القوى العاملة - تحسين مناخ الاستثمار وتكافؤ الفرص بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين المحليين والأجانب - زيادة فرص حصول السيدات والمؤسسات الصغيرة على التمويل - السعي نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي لتحقيق الاستفادة على مستوى توسيع نطاق الأسواق وتبادل المنافع».