وزير الإسكان يتفقد «جاردن سيتي الجديدة».. ويوجّه بتنفيذ الأعمال بأعلى جودة

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومرافقوه، لتفقد الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة» في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم، ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة.

وتفقد وزير الإسكان خلال جولته بالحي، أعمال الزراعات المنفذة وتنسيق الموقع للعمارات، كما تجول بإحدى العمارات، وتفقد وحدة سكنية تم تجهيزها وتأثيثها كنموذج وعينة بالمشروع، كما وجّه الوزير بسرعة تنفيذ بعص الملاحظات البسيطة في أعمال التشطيبات وأماكن عنصر الإنارة الديكورية فيما بين العمارات.

جاردن سيتي الجديدة

واستكمل الجزار ومرافقوه من المسؤولين، الجولة في موقع آخر بالحب السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، حيث تفقد أعمال التشطيبات الخارجية المنفذة في العمارات، وأعمال الإنترلوك بالمناطق المحيطة.

العمران المصري

وأكد وزير الإسكان، أنّ الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، سيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصري، مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ الأعمال بأعلى جودة.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير، وتنسيق الموقع العام، وكذا ضرورة تهذيب وتسوية المناطق المحيطة بالأحياء السكنية، والتي من المقرر تنميتها في مراحل لاحقة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مساحة الحى السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة 885 فدانا، ويضم 385 عمارة سكنية بها نحو 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة، كما يضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.