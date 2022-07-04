وزير الإسكان يشاهد معالم العاصمة الجديدة من الدور 74 بالبرج الأيقوني

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، حيث اطلع على معدلات التنفيذ، واطمأن على سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.

خلال الجولة صعد وزير الإسكان ومرافقوه إلى الدور 29 بالبرج التجاري C7، وتجول بالكوبري المعدني الرابط بين البرجين التجاريين C7 وC8، الذي يعد رمز الصداقة بين مصر والصين، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال بالبرج الهلالي، ثم انتقل الوزير ومرافقوه إلى البرج التجاري C 11، لمتابعة أعمال التشطيبات الجارية، موجها بسرعة تنفيذ جميع الملاحظات في الوقت المحدد.

وزير الإسكان يصعد البرج الأيقوني

انتقل الوزير إلى البرج الأيقوني، وصعد إلى الدور الـ74، وشاهد أهم معالم المدينة، ومنها منطقة البنوك، ومدينة المعرفة، والجامعة الألمانية، بحانب متابعة تفاصيل منطقة الأعمال المركزية، ثم تفقد عينة من التشطيبات بالدور السابع بالبرج الأيقوني.

وتابع الوزير، أعمال الطرق والتشطيبات الجارية بالمنطقة، موجها بحسن استغلال المنطقة بين البرج الأيقوني والأبراج الأخرى، وحسن اختيار العناصر التكميلية، لخروج المشروع بالشكل الذي يليق بمصر.

20 برجا بمنطقة الأعمال المركزية

أشار الوزير، خلال جولته التفقدية بالمشروع، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، الذي يعد أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.