«زووم إفريقيا» يحاور وزير الإسكان من أمام سد جيوليوس نيريري.. غدا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج «زووم إفريقيا» على قناة CBC، غدا السبت، تشمل لقاءات عدة مع المسؤولين في القارة الإفريقية، وفقرة موسيقية نوبية.

وتجري سالي عاطف، لقاءً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، من أمام سد جيوليوس نيريري بتنزانيا، حيث يتحدث عن آخر تطورات بناء السد ودور مصر في تنمية تنزانيا.

لقاء مع عضو في الاتحاد الإفريقي

كما تجري لقاء مع ألبرت موشانجا، العضو في الاتحاد الإفريقي، ومنصور أحمد، المدير التنفيذي لإحدى شركات الصناعة في نيجيريا، للحديث عن الاقتصاد في الدول الإفريقية وفرص الاستثمار داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى لقاء خاص مع وزير المالية والشئون الاقتصادية بدولة جامبيا سيدي كيتا، للحديث عن فرص الاستثمار والعلاقات الثنائية مع مصر.

غرائب وعجائب قبيلة الرؤوس الطويلة بالكونغو

تستعرض الحلقة كذلك غرائب وعجائب قبيلة مانجبيتو بالكونغو، للتعرف على عاداتهم وتقاليدهم الغريبة، ولماذا أطلقوا عليها قبيلة الرؤوس الطويلة.

وعن الموسيقي الإفريقية، يستضيف البرنامج فرقة نوبية بدأت مشوارها من قلب نفق المعادي، حيث يؤدون فقرات فنية من خلال استخدام آلة الساكسفون والجيمبي، ويتحدثون عن الفن النوبي والإفريقي.

برنامج «زووم أفريقيا» يعرض كل سبت في تمام الساعة التاسعة مساء.