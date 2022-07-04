المخابز البلدية تبدأ تسلم الدقيق استخراج 87.5%من مطاحن التموين

تتسلم المخابز البلدية المختصة بإنتاج رغيف الخبز المدعم الذي يُصرف للمواطنين حاملي بطاقات التموين، أجولة الدقيق الجديد المستخرج بنسبة 87.5% من ناتج طحن القمح التمويني بدلاً من 82%، اليوم، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعديل نسبة استخراج الدقيق من ناتج طحن القمح بداية من يوليو 2022.

بدء إنتاج رغيف الخبز من الدقيق 87.5%

وقامت مطاحن التموين بتصفية صفرية قبل 30 يونيو 2022 من الدقيق المستخرج بنسبة 82% لإنتاج رغيف العيش البلدي، حتى تم البدء رسميًا في إنتاج الدقيق بنسبة استخراج 87.5%، حيث أعدت مديريات التموين خطة تصفية المطاحن فعليًا من الدقيق القديم حتى تم طحن القمح بالنسبة الجديدة بداية من الشهر الجاري.

تصفية المطاحن من الدقيق 82%

وكانت «الوطن» انفردت، الشهر الماضي، بنشر نص قرار وزير التموين والذي جاء فيه: «اعتبارًا من صرف حصة 1 يوليو 2022 للمخابز البلدية من الدقيق، تكون كل الكميات المنصرفة من الدقيق التمويني للمخابز البلدية من ناتج طحن القمح التمويني استخراج 87.5% بعد عمل تصفية فعلية للدقيق استخراج 82%».

فيما قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في تصريحات سابقة له بمؤتمر صحفي عقده في الوزارة الأسبوع الماضي، إن رغيف العيش سيكون صحيًا أكثر بعد زيادة نسبة النخالة فيه، مؤكدًا أن تعديل نسبة استخراج الدقيق سيوفر 500 ألف طن من القمح للحفاظ على دعم العيش للمواطنين أصحاب بطاقات التموين.

تجدر الإشارة إلى استمرار وزن رغيف الخبز كما هو 90 جرامًا، فضلاً عن انتظام صرف 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية دون مساس بسعر الرغيف.