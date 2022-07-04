غرف عمليات مركزية بوزارة التموين والمديريات لمتابعة توافر السلع في العيد

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما ‏يقارب 120 طن يوميًا.

ضخ 40 ‏طنًا من اللحوم البرازيلية يوميًا

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ضخ ما يزيد عن 40 ‏طنًا يوميًا من اللحوم البرازيلية المجمدة بالمجمعات ‏الاستهلاكية، مؤكدًا تخفيض سعر الكيلو من 90 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، وأضاف أنه وجّه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية باستمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أيام ‏وقفة عيد الأضحى وأول وثاني وثالث أيام العيد مع توافر ‏اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الوزير وجّه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف ‏عمليات مركزية بمديريات التموين، والشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع ‏التموينية والمخابز في أيام العيد للتأكد من جودة المعروض ‏من السلع وكذلك جودة الخبز، والتأكد من وصول الدعم إلى ‏مستحقيه.

حملات يومية للتأكد من توافر السلع ‏وعمل المخابز وبدالي التموين

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أن اللحوم الضأن المبردة تباع بالمجمعات بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد، ‏واللحوم السوادنية الطازجة بـ 115 جنيهًا للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيهًا فى شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة‏، ومديريات التموين تنظم حملات يومية للتأكد من توافر السلع ‏وعمل المخابز وبدالي التموين.‏