غرف عمليات مركزية بوزارة التموين والمديريات لمتابعة توافر السلع في العيد
كتب:
وفاء الصعيدي
12:16 م | الإثنين 04 يوليو 2022
وزير التموين
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 120 طن يوميًا.
ضخ 40 طنًا من اللحوم البرازيلية يوميًا
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ضخ ما يزيد عن 40 طنًا يوميًا من اللحوم البرازيلية المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا تخفيض سعر الكيلو من 90 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، وأضاف أنه وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أيام وقفة عيد الأضحى وأول وثاني وثالث أيام العيد مع توافر اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير وجّه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف عمليات مركزية بمديريات التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع التموينية والمخابز في أيام العيد للتأكد من جودة المعروض من السلع وكذلك جودة الخبز، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
حملات يومية للتأكد من توافر السلع وعمل المخابز وبدالي التموين
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن اللحوم الضأن المبردة تباع بالمجمعات بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد، واللحوم السوادنية الطازجة بـ 115 جنيهًا للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيهًا فى شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة، ومديريات التموين تنظم حملات يومية للتأكد من توافر السلع وعمل المخابز وبدالي التموين.