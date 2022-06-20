ننشر قرار التموين بزيادة استخراج الدقيق من طحن القمح.. التطبيق 1 يوليو

حصلت «الوطن»، على نص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة استخراج الدقيق من ناتج طحن القمح التمويني بداية من يوليو 2022، والذي يقضي بإنتاج دقيق 87.5% بدلا من دقيق 82% من طحن القمح، إذ أوضحت المصادر أن القرار هدفه الحفاظ على مخزون القمح الاستراتيجي من خلال زيادة كميات الدقيق المنتجة منه، وبناء على القرار فإن كل 100 كيلو من القمح سينتج 87 ونصف كيلو دقيق، و12 ونصف كيلو ردة، وذلك بدلا من القرار السابق الذي كان معمولا به إذن كان يتم إنتاج 82 كيلو من الدقيق و18 كيلو من الردة من كل 100 كيلو قمح.

إنتاج الخبز البلدي المدعم من دقيق 87.5% بداية من يوليو 2022

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدقيق التمويني الذي سيتم استخدامه في إنتاج الخبز البلدي سيكون دقيق 87.5% بدلا من الدقيق 82% الناتج من طحن القمح، وأضافت: «نسبة الردة في رغيف العيش البلدي بداية من شهر 7 المقبل ستكون أعلى مما كانت عليه في السابق».

نص قرار التموين بشأن زيادة استخراج الدقيق من طحن القمح

ونص منشور وزارة التموين الموجه إلى المديريات، أنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن التنبيه على المديريات التموينية على أن تكون جاهزة في حالة اتخاذ قرار تعديل نسبة استخراج الدقيق التمويني لتكون 87.5% اعتبارا من 1 يوليو 2022، بأن يتم عمل خطة لجميع المطاحن وعمل تصفية صفرية قبل 30 يونيه 2022.

ونص المنشور الوزاري بالتنبيه على المديريات التموينية باتخاذ الإجراءات الآتية:

1 - تقوم كل مديرية بإعداد خطة عمل ومحددة التوقيتات لإجراء تصفية فعلية صفرية لكل مطحن تمويني واقع بدائرة المديرية «قطاع أعمال عام - قطاع خاص»، قبل 30 يونيه2022، والإفادة بهذه الخطة خلال 48 ساعة لفاكس الوزارة.

2 - فور انتهاء التصفية يتم تجهيز المطحن تحت إشراف من المديرية ويتم البدء في إنتاج الدقيق البلدي استخراج 87.5% مع استمرار المطاحن التموينية في صرف الدقيق التمويني 82% ناتج عمليات التصفية والرصيد بالمطحن للمخابز البلدية حتى 30 يونيه 2022.

3 - في حالة عدم كفاية ناتج كميات التصفية والرصيد للصرف للمخابز البلدية من الدقيق استخراج 82% قبل 1 يوليو 2022، يتم العرض على الوزير للبدء في استخدام الدقيق استخراج 87.5%.

4 - اعتبارا من صرف حصة 1 يوليو 2022 للمخابز البلدية من الدقيق تكون كل الكميات المنصرف من الدقيق التمويني للمخابز البلدية من ناتج طحن القمح التمويني استخراج 87.5%.

وإليكم نص القرار الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه: