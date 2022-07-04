عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص في مصر

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث يبحث كثيرون عن عدد أيام الإجازة لاستغلالها وحجز شاليهات في المحافظات الساحلية، كالإسكندرية والساحل ومطروح وغيرها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي عدد أيام إجازة عيد الأضحى، كما يلي:

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

ويصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى لـ5 أيام، تبدأ من الجمعة المقبل الذي يوافق 8 يوليو 2022 وتنتهى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته للقطاع الحكومي، وبالنسبة للقطاع الخاص تكون 4 أيام من الجمعة حتى الاثنين.

حفلات عيد الأضحى 2022

ويستطيع الجمهور الاستمتاع بالحفلات الغنائية التي تنطلق على مدار شهر يوليو وأبرزها كما يلي:

حفلات بالمحافظات

يحيي الفنان حسن شاكوش حفلاً في وقفة عيد الأضحى بأحد المطاعم الكبرى بالقاهرة، وفي 15 يوليو بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، يحيي الفنان حمادة هلال حفلًا غنائيًا في محافظة المنيا، وفق منظم الحفلات وليد منصور، كما يقدم الكينج محمد منير وسط جمهور الإسكندرية حفلاً غنائيًا يوم 15 يوليو الحالي، بمنطقة سيدي جابر بمشاركة فريق بلاك تيما.

حفلات ساقية الصاوي

ويمكن لسكان القاهرة والجيزة الاستمتاع بعدد من الحفلات بالتزامن مع فترة الأعياد، في ساقية الصاوي، وهي كما يلي:

يوم 14 يوليو الحالي، تحيي الفنانة سيمون حفلاً غنائيًا بسعر يبدأ من 150 جنيهًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولمحبي الإنشاد الصوفي، يحيي فريق الحضرة حفلاً صوفيًا بسعر يبدأ من 110 جنيهات يوم 16 يوليو الحالي، كما يحيي الفنان والمنشد علي الهلباوي حفلاً غنائيًا بسعر يبدأ من 90 جنيهًا يوم 22 يوليو.

وأخيرًا يحيي عامر التوني، والمولوية المصرية، في 30 يوليو، حفلاً في بحور الإنشاد الصوفي والتراث المصري الأصيل، مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية بسعر يبدأ من 70 جنيهًا.