هدى المفتي تنافس نفسها بـ«3 وجوه» في موسم أفلام عيد الأضحى

تعيش الفنانة هدى المفتى حالة من الانتعاش الفني حيث تشارك في جميع أفلام عيد الأضحى المقبل.

وتشهد دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى منافسة قوية بين 3 أفلام وهم «كيرة والجن، عمهم، بحبك»، والتي تشارك فيهم جميعا الفنانة هدى المفتي.

فيلم كيرة والجن

وفيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد والذي بدأ عرضه في السينمات، وتدور أحداث الفيلم خلال ثورة سعد زغلول وبطولات مختلفة في مقاومة الاحتلال الإنجليزي.

«كيرة والجن» من بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، هدى المفتي، سيد رجب، لارا إسكندر، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

فيلم عمهم

وتشارك أيضا هدى المفتي في فيلم «عمهم»، والذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، وهدى المفتي، محمد سلام، محمد ثروت، باسم سمرة، سيد رجب، رياض الخولي، الشحات مبروك، آيتن عامر وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي.

فيلم بحبك

وتشارك هدى المفتي في الفيلم الثالث وهو «بحبك»، والذي تدور أحداثه حول خوض رجل قصتي حب، ويتخبط في حياته.

ويشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف وإخراج تامر حسني.