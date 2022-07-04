طاقم التمريض السعودي بالمشاعر المقدسة: فخورون بخدمة ضيوف الرحمن (صور)

عبر عدد من الممرضات والممرضين السعوديين، اليوم الاثنين، العاملين في المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة في المملكة السعودية عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة السعودية، يشارك نحو ألف و237 ممرضًا وممرضة سعودية، في موسم الحج هذا العام، حيث أقدم عدد كبير منهم من مختلف مناطق المملكة من أجل التنافس للمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة الرشيدة لخدمة الحجاج وتسهيل مناسك الحج عليهم، حيث قطعت الممرضة السعودية نورة شتيوي العنزي مسافة كبيرة من صحة حفر الباطن، إلى مركز صحي مشعر عرفة لخدمة الحجاج والمساهمة مع طاقم الممرضين لتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية والمتابعة لهم.

استعداد طاقم التمريض بالمشاعر المقدسة في السعودية

وبحسب صحيفة «المواطن» السعودية، قالت «العنزي» إنها تشارك للمرة الثانية في موسم الحج، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة، حيث حرصت على المشاركة، من أجل خدمة الوطن، وحصوله على الأجر في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وفى السياق ذاته، وصل الممرض معاذ الغامدي، المشاعر المقدسة بعد أن استغرق مساحة كبيرة من الرياض، من أجل مشاركته الأولى في موسم الحج، حيث بدأ عمله في مستشفى منى للطوارئ، معبرًا عن سعادته فى خدمة ضيوف الرحمن، تسهيلاً عليهم أداء مناسك الحج.

أسباب مشاركة طاقم التمريض بموسم الحج

وللمرة السادسة، شارك الممرض هاني أحمد الحازمي، فى العمل بموسم الحج هذا العام، مؤكدًا أنه يأتي لتأدية واجبه تجاه الوطن، والدين، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله.

كما شاركت الممرضة ريم باشهاب للمرة الرابعة عشرة في موسم الحج، وأوضحت أن سبب مشاركتها المتكررة في مواسم الحج، يرجع لطمعها في الأجر من الله، بالإضافة إلى ما تجده من متعة العمل في مواسم الحج.