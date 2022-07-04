موسم الحج.. درجات الحرارة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تسجل 43 درجة

تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ما بين 31 و43 درجة مئوية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، الذي توقع نشاطًا للرياح خلال أوقات النهار، قد تثير الأتربة خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتشير التوقعات إلى أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 15 و38 كيلو متر في الساعة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن المركز الوطني للأرصاد، ونوه المركز إلى أن حالة السماء غائمة جزئيا واتجاه الرياح شمالية غربية نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وفي السياق، استقبلت المدينة المنورة 369 ألف و165 حاجًا من جنسيات متعددة عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة الحج.

369 ألف حاج وصلوا المدينة المنورة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عددا في المدينة بواقع 11353 حاجاً، يليهم حجاج باكستان بـ 9450 حاجاً، والهند بـ 6406 حجاج.

294377 حاجًا يغادرون المدينة المنورة

وأضافت الوزارة أن حجاج مصر في المرتبة الرابعة بعدد 4500 حاج، يليهم حجاج نيجيريا بـ 3868 حاجًا، فيما غادر 294377 حاجًا، المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.