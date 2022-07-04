عاجل .. مدبولي: إجازة عيد الأضحى من 9 حتى 14 يوليو للعاملين في الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من السبت الموافق 9 شهر يوليو، حتى الخميس الموافق 14 يوليو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.