موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية بالهجري والميلادي.. 4 أيام للقطاع الخاص

أعلنت المحكمة العليا موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية، يوم الأربعاء الماضي، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة ونظر دائرة الأهلة في المحكمة بخصوص الأدلة التي وردت إليها، لتؤكد أن يوم الخميس الموافق 30 يونيو الماضي كان بداية شهر ذي الحجة، وأن الأربعاء كان المتمم لشهر ذي القعدة، ومعه تحدد موعد وقفة عرفات وموعد العيد.

والمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، هي المنوط بها الإعلان عن مثل هذه المواعيد، من خلال اجتماع تعقده، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وتنظر في مجموعة من الأدلة بشأن ثبوت رؤية الهلال مثل الأشخاص الذي يدلون بشهادة أنهم رأوا الهلال.

موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية وفق المحكمة العليا

وبناء على استطلاع هلال شهر ذي الحجة، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية سيكون يوم السبت الموافق 9 يوليو، أي يوم العاشر من شهر ذي الحجة، كما أن موعد وقفة عرفات يوافق هذا العام يوم الجمعة المقبل 8 يوليو الموافق التاسع من شهر ذي الحجة، وذلك بحسب ما أعلنت وقتها وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن المحكمة العليا.

مواعيد الإجازات الرسمية بعد تحديد موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية

وبناء على تحديد موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية أعلنت السلطات مواعيد الإجازات الرسمية في المملكة، والتي بدأت يوم الرابع من يوليو بالنسبة للقطاع الحكومي وتستمر 9 أيام.

أما الإجازة في السعودية بالنسبة للقطاع الخاص فإنها تكون 4 أيام فقط، حيث ستبدأ من يوم وقفة عرفات الثامن من يوليو، وتستمر أول يوم العيد وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وهناك استثناء وحيد فيما يتعلق بالإجازات، إذ إنّ جميع الإجازات للبنوك 4 أيام مثل القطاع الخاص، لكن الفروع الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام.