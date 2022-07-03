موعد وقفة عرفات 2022 وعيد الأضحى في مصر والسعودية

يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 يونيو، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية التثبت من رؤية هلال شهر ذي الحجة، إذ كانت بدايته يوم الخميس 30 يونيو، ومن ثم تم تحديد موعد وقفة عرفات 2022 سواء في السعودية أو مصر، وكذلك موعد عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم الذي يترقبه المسلمون في جميع بقاع العالم، وكذلك يوم عرفات.

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عقدت اجتماعًا مساء يوم الأربعاء 29 يونيو للنظر فيما وصلها من شهادات وأدلة على رؤية هلال شهر ذي الحجة، ولما تثبتت من صحة ما وصلها أعلنت ثبوت رؤية الشهر الحرام.

موعد وقفة عرفات 2022 وعيد الأضحى في السعودية

وبناء على التثبت من رؤية شهر ذي الحجة، أعلنت المحكمة العليا كذلك أن موعد وقفة عرفات 2022 سيكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وهو الموافق بطبيعة الحال يوم 9 ذي الحجة.

كما أعلنت كذلك المملكة العربية السعودية بناء على استطلاع هلال شهر ذي الحجة أن موعد عيد الأضحى 2022 سيكون يوم السبت الموافق 9 يوليو، أي الموافق يوم 10 ذي الحجة.

وفي ضوء ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية عن مواعيد الإجازات الرسمية، إذ ستكون 9 أيام للقطاع الحكومي بداية من يوم 5 ذي الحجة الموافق 4 يوليو، أما إجازة القطاعين الخاص وغير الربحي تبدأ من يوم وقفة عرفات وتستمر 4 أيام.

موعد وقفة عرفات 2022 في مصر بعد إعلان السعودية

أما عن موعد وقفة عرفات 2022 في مصر، فإن مصر من بين غالبية الدول الإسلامية التي تتوافق مع السعودية بالنسبة لوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، إذ أنَّها ستكون كذلك في مصر يوم 8 يوليو أي يوم الجمعة المقبل.

وبالنسبة لعيد الأضحى المبارك في مصر فسيكون مثل السعودية كذلك أي يوم السبت الموافق 9 يوليو، أعاده الله على مصر وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.