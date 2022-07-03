حالة الطقس ودرجات الحرارة في وقفة عرفات الموافق الجمعة 8-6-2022

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال وقفة عرفات، إذ حذرت من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، خلال طقس وقفة عيد الأضحى المبارك والتي توافق يوم الجمعة المقبل، حسب ما تشير إلية خرائط الأقمار الصناعية حتى الآن.

حالة الطقس ودرجات الحرارة وقفة عرفات

هذا وقد أكدت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال وقفة عرفات سيكون حارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات المساء، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

واضافت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يسود طقس غائم جزئيا وتقل فترات سطوع أشعة الشمس، على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال وقفة عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

يذكر أن الأرصاد الجوية، قد أكدت تأثر البلاد طوال موسم الصيف، بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذى سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة ما بين 1-2 درجات طوال اشهر الصيف الثلاثة على كافة أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تأثر البلاد بالعديد من الموجات الحرارية في تلك الفترة وهي قادمة من الصحراء الكبرى في غرب البلاد، وصحراء شبة الجزيرة العربية.