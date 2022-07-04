موعد صلاة العيد 2022 في السعودية حسب المدن المختلفة

تصدر البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في السعودية اهتمامات الكثيرين سواء المقيمين داخل المملكة أو خارجها، وأعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي، ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة، إذ أن الأول منه هذا العام وافق يوم 30 يونيو الماضي.

وبناء على ما أعلنته المحكمة العليا، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوافق هذا العام يوم التاسع من يوليو، كما أن وقفة عرفات تكون يوم الجمعة المقبل 8 يوليو.

موعد صلاة العيد 2022 في السعودية

ويأتي موعد صلاة العيد 2022 في السعودية حسب المدينة التي يقام فيها، لكن وفق عدد من وسائل الإعلام السعودية، فإن مواعيد الصلاة تتراوح بين الساعة 05:14 إلى الساعة 06:05 حسب توقيت المدن المختلفة على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة 06:05

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: الساعة 06:04

موعد صلاة العيد في تبوك: الساعة 06:04

موعد صلاة العيد في الدمام: الساعة 05:15

موعد صلاة العيد في القطيف: الساعة 05:14

موعد صلاة العيد في جدة: الساعة 06:06

موعد صلاة العيد في ينبع: الساعة 06:06

المحكمة العليا في السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث يوافق عيد الأضحى يوم التاسع من شهر يوليو، وبناء عليه تم الإعلان لاحقا عن مواعيد الإجازات.

والإجازات في السعودية بمناسبة العيد تكون 9 أيام للقطاع الحكومي، و4 أيام للقطاع الخاص وغير الربحي، و4 أيام للبنوك ما عدا الفروع العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتعامل مع الحجاج.