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مدبولي: البنك الدولي يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 6.1%

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محمد مجدي
07:16 م | الإثنين 04 يوليو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اهتماما غير مسبوق من الدولة المصرية بتعزيز ما يُسمى بـ«الحياد التنافسي».

تحديات تواجه العالم 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر افتتاح 6 أفرع لشركة جسور وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لها، أن العالم يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية التي تتمثل في استمرار تداعيات فيروس كورونا، والاختناقات والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية في ظل مالية عامة عالمية منهكة لتمويل مواجهة كورونا وتحدياتها.

أضرار الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي، ورغم كل تلك التحديات نجحت مصر في تحقيق نسب نمو أشادت بها المؤسسات الدولية، ويتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 6.1% بعدما كان يتوقع تحقيق 5.7%.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.