أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم.. «اشتري بأقل تمن»

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بفضل طرح أعداد وأصناف متعددة في الأسواق وتفاوت الأسعار داخل الأسواق الشعبية، لذا يلجأ الناس إلى سوق العبور نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتوضح بوابة «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار الفاكهة في سوق العبور.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وتختلف أسعار الفاكهة في سوق العبور، وفق كل صنف ونوعه، كالتالي:

تراوح البرتقال الصيفي من 3 إلى 4.25 جنيه.

جريب فروت تراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

عنب أسود تراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

عنب بناتي أحمر تراوح بين 5 و8 جنيهات.

عنب بناتي أصفر من 5 إلى 8 جنيهات.

تفاح أمريكي إيطالي يتراوح بين 23 و29 جنيها.

تين برشومي من 14 إلى 20 جنيها.

شمام من 3 إلى 4 جنيهات.

بطيخ من 19.5 إلى 26 جنيها.

خوخ بلدي عريشي من 4 إلى 9 جنيهات.

كمثرى مستوردة 25 جنيها.

كيوي 19 جنيها.

افوكاتو 50 جنيه.

سعر مانجو عويس من 21 إلى 25 جنيهًا.

سعر مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا.

سعر مانجو تيمور من 15 إلى 21 جنيهًا.

سعر مانجو زبدية من 13 إلى 15 جنيهًا.

سعر مانجو بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

سعر مانجو فونس من 15 إلى 20 جنيهًا.

سعر مانجو فص من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر مانجو دبشة من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر مانجو صديقة من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر مانجو سكري من 15 إلى 20 جنيهًا.

سعر مانجو بيض العجل من 10 إلى 14 جنيهًا.

سعر مانجو سنارة من 10 إلى 14 جنيهًا.