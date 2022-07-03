أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 3-7-2022.. منها المانجو العويسي

كثرت عمليات البحث حول أسعار الفاكهة في سوق العبور عبر المحرك العالمي «الوطن» خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ ينشغل البعض بمتابعة أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المختلفة قبل عيد الأضحى المبارك، فضلا عن أنّ البعض يفضل شراء الفاكهة من أسواق الجملة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال التقرير أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022، فضلا عن سعرها في الأسواق الشعبية والمحلية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من المانجو العويس اليوم بين 17 و27 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو السكري بين 14 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات، وبلغ سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه.

سعر العنب في سوق العبور اليوم

وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو التين البرشومي بين 13 و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وخارج سوق العبور وأسواق الجملة الأخرى كسوق السادس من أكتوبر، جاء سعر كيلو الموز اليوم الأحد ليتراوح سعر البلدي بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح، اليوم الأحد 3 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع، وترواح سعر البرقوق الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا.

وشهد سعر كيلو العنب قيمة تراوحت بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع، فيما بلغ سعر كيلو المانجو السكري، اليوم الأحد 30 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا حسب الوزن.