أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 4-7-2022 في الأسواق المصرية

الكنتالوب والمانجو والبطيخ من الفاكهة الصيفية التي ينتظرها البعض للاستمتاع بها بتناولها على الشواطئ على سبيل المثال، فضلا عن أن الفاكهة تعد من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على تناولها بكثرة وباستمرار، إذ تحتوي أنواعها المختلفة على الكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ما يجعلهم يحرصون على متابعة أسعارها بشكل دائم ومستمر، وخصوصا الفاكهة الصيفية.

اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو من عام 2022، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو التفاح، اليوم الإثنين 4 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع، جاء سعر كيلو الموز اليوم الإثنين ليتراوح سعر البلدي بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر البرقوق الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو العنب بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع، فيما بلغ سعر كيلو المانجو السكري، اليوم الإثنين 30 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا حسب الوزن.

سعر الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات، بلغ سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 13 و17 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وبالنسبة لسعر الكيلو جرام من المانجو العويس تراوح بين 17 و27 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو السكري بين 14 و20 جنيهًا، وبلغ سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه.