متحدث قناة السويس: زيادة أرباح الهيئة من العملة الأجنبية بنسبة 20%

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، إن ما تحققه القناة من أرباح هي الأعلى في تاريخها يدل على الرؤية السياسية الواعية للقيادة الناجحة التي تؤكد دوما على استمرار تطوير القناة والملاحة، مبينا أن القناة زادت أرباحها بنسبة 20% من العملة الأجنبية في ظل الأزمات الاقتصادية الموجودة في العالم، مشيرا إلى أن السفن العملاقة أيضا تمر باستمرار.

دور الوحدة الاقتصادية بقناة السويس

وأضاف «صفوت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس وضعت تصورا بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القناة وتم إطلاق حزم تسويق مختلفة لجذب السفن للعبور عبر القناة وتم جذب ناقلات عملاقة من الساحل الشرقي الأمريكي وكذلك ناقلات كبيرة قادمة من الخليج إلى أوروبا وزادت نسبة عبور السفن هذا العام بنسبة 15.9% مع تقديم تخفيض للسفن العابرة التي تريد العبور عبر أقصر ممر عبور وأسرع طريق للوصول بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، مؤكدا أن حرية عبور السفن مكفولة لكل الدولة وتم التنسيق مع مختلف الدول.

مبالغ تحقق لأول مرة

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، أن القناة حققت أرباحا لأول مرة في تاريخها وصلت إلى 7 مليارات دولار، لافتا إلى أن القناة مرت بوقت صعب والذي شمل وجود السفينة العملاقة إيفر جيفن التي بقت في القناة ولكن استطاعت القناة حل هذه الأزمة في أسرع وقت.