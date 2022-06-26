الحرب الروسية الأوكرانية.. اليوم 123 للصراع بين الجارتين

تحاول القوات الروسية في الحرب التي جاوزت المئة يوم، قطع مدينة لوجانسيك الاستراتيجية التوأم في شرق أوكرانيا بعد أن حولت سيفيرودونيتسيك إلى أنقاض، ومن المقرر أن تصبح لوجانسيك هي المحور الرئيسي التالي للقتال، إذ شنت موسكو قصفًا مدفعيًا مكثفًا وضربات جوية على مناطق بعيدة عن قلب المعارك الشرقية، على مدار الأيام السابقة، وفق ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

رؤوس نووية إلى بيلاروسيا

من جهتها، وصفت أوكرانيا انسحابها من سيفيرودونيتسيك بأنه انسحاب تكتيكي للقتال من أرض مرتفعة في لوجانسيك على الضفة المقابلة لنهر سيفيرودونيتسيك، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت أثناء استضافته الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا سترسل صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية إلى بيلاروسيا في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال بوتين: «في الأشهر المقبلة، سننقل أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر إم إلى بيلاروسيا، والتي يمكنها استخدام الصواريخ الباليستية أو صواريخ كروز، في نسختها التقليدية والنووية».

تعليق إجلاء المدنيين واستمرار القصف الروسي

من جهتها أفادت وكالة «رويترز» للأنباء أن القصف الأوكراني يوم السبت أجبر القوات الروسية على تعليق إجلاء الأشخاص من مصنع كيماويات في سيفيرودونتسك، بعد ساعات فقط من سيطرة القوات الروسية على المدينة.

وفي سياق منفصل، قال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنَّ القوات الخاصة لا تزال في سيفيرودونتسك توجه نيرانها بالمدفعية ضد الروس.

مطالبات بمواصلة مساعدة أوكرانيا

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد حث قادة مجموعة السبع على عدم الاستسلام لأوكرانيا حيث تعهد بتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا في محاولتها محاربة الغزو الروسي، قائلاً: «أوكرانيا يمكنها الفوز وستفوز لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك».

وتابع: «ليس الوقت الحالي هو المناسب للتخلي عن أوكرانيا، بريطانيا مستعدة لتقديم 525 مليون دولار أخرى في شكل ضمانات قروض»، بحسب بيان صادر عن «داونينج ستريت».