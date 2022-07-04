وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بريدة بالمملكة العربية السعودية

يستعد المسلمون حول العالم لقدوم عيد الأضحى المبارك، وبدأ الكثيرون في البحث عبر محرك جوجل عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بريدة، حيث إن المملكة العربية السعودية حددت يوم وقفة عرفات يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 يوليو الجاري، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وبالتالي تحديد موعد عيد الأضحى المبارك.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بريدة

وعن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بريدة، فإنها تعتبر إحدى مدن المملكة العربية السعودية، وموعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443، من أهم التواريخ بالمملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي أجمع الذي ينتظره الملايين من المسلمين في بقاع الأرض هو موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، ووقت صلاة العيد لهذا العام الذي قد تم تحديدها بأن تكون إقامتها بعد شروق شمس أول أيام العيد بـ 15 دقيقة.

تجهيزات صلاة العيد

وتتم الآن التجهيزات اللازمة لإقامة شعائر صلاة العيد باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية في جميع الساحات الشعبية والمساجد والمصليات وقد قام بالإعلان عن تجهيز تلك الأماكن معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في بيان صحفي القاه بمناسبة قدوم صلاة العيد عن بدء العد التنازلي لاستقبال هذا اليوم وتجهيز هذه الأماكن في جميع أنحاء المملكة.

وعن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بريدة، فمن المفترض أن تقام في تمام الساعة 05:43 صباحا، وتقام في الساعة 05:43 صباحا، وتقام صلاة العيد في الظهران في الساعة 05:19 صباحاً، وفي رفحاء تقام في الساعة 05:39 صباحاً، وتقام صلاة العيد في العلا في الساعة 06:07 صباحاً، وصلاة العيد في حفر الباطن تقام في الساعة 05:13 صباحاً، وصلاة العيد في الخرج تقام في الساعة 05:34 صباحاً.