موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بريدة بالسعودية

يستعد السعوديون، غدًا، للاحتفال بعيد الفطر المبارك وكذلك المقيمون داخل المملكة، ولهذا يبحث كثيرون عن مواعيد الصلاة هناك ومنها على سبيل المثال موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بريدة، إذ يأتي عيد الفطر في ظل انتشار فيروس كورونا، لكن ربما الأجواء أقل تشددًا في مسألة الإجراءات الاحترازية مع تراجع منحنى الوباء خلال الفترة الماضية ورفع العمل بتلك الإجراءات.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت أمس نحو 10 مراصد إلى تحري هلال شهر شوال، لكن أعلن أمس تعذر رؤية هلال شهر شوال في حوطة سدير ومرصد تمير، ما يعني أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان في المملكة، وأن الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بريدة.. فرحة خاصة لدى السعوديين

وقبل ذكر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بريدة، فإن السعوديين كغيرهم من مسلمي العالم، يحمل عيد الفطر المبارك فرحة خاصة لديهم، إذ يحرص السعوديون على ارتداء الملابس الجديدة سواء الرجال أو النساء أو الأطفال، كما يحرصون على تبادل التهاني بينهم وبين بعض خصوصا بعد أداءه صلاة عيد الفطر.

وذكر عدد من وسائل الإعلام السعودية الساعة 05:39 صباح يوم الإثنين غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، وقد أعلنت السلطات بيان بأسماء المصليات التي ستكون مجهزة لأداء صلاة العيد، كما تم تنظيف المساجد وإنارتها وتجهيز الفرش فيها وكذلك مكبرات الصوت.

بعض ضوابط صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

وكانت السلطات السعودية أعلنت قبيل عيد الفطر حظر الصلاة في الأماكن المفتوحة المعرضة لسقوط الأمطار، واقتصار الصلاة في هذه المناطق على المساجد المسقوفة.

أيضًا أكّدت السلطات أنَّه ليست هناك حاجة لاستصدار تصريح لمن يرغب في أداء صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، إذ يكفي فقط أن يكون الشخص غير مصاب بفيروس كورونا وألا يكون خالط أحد المصابين.