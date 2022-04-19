تفاصيل انفجار شارع البخاري بريدة في السعودية بعد تسرب غاز

وقع حادث انفجار شارع البخارى بريدة فى السعودية صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت إمارة منطقة القصيم تفاصيل حادث اشتعال وميض لحظي وقع بأحد المطاعم بمحافظة بريدة، منوهة بأنه جرى إبلاغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بالحادث صباح اليوم.

انفجار شارع البخاري بريدة

وفي التفاصيل بشأن انفجار شارع البخارى بريدة، فى السعودية،أوضح مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني، أنه جرى إبلاغه بالحادث فى الحادية عشرة صباحا إلا دقيقة صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدنى، أن الحادث عبارة عن اشتعال وميضي في محل بشارع الإمام البخاري، حيث جرى تحريك الفرق اللازمة للموقع على الفور.

الحادث عبارة عن اشتعال وميضي في محل بشارع الإمام البخاري

وأشار مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني فى السعودية أن الحادث وقع بسبب تسرب الغاز، ما نتج عنه أضرار في الموقع دون إصابات.

وتابع أنه عند وصول الدفاع المدنى اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال وميضي يحتمل في محل تجاري تقدر مساحته 150 مترا نتج عنه تضرر 14 محلا مجاورا و3 سيارات وعمارة سكنية وأضرار بسيطة في 3 منازل عبارة عن تصدعات بالجبس وتهشم زجاج نوافذ.

وأوضح مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني أنه تم تأمين الموقع وتنفيذ الجانب الوقائي من قبل عناصره دون خسائر بشرية وجار استكمال الإجراءات.